Nilufar e Giordano finto ritorno di fiamma | La verità dietro la coppia di Uomini e Donne

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Novità in arrivo per i fan di una famosa (ex)… frac’è stato unditanto? Quello che sta succedendo ai protagonisti disembra proprio essere palese a tutto il web. Cosa c’è realmente tra i due ex fidanzati? Una delle coppie più amate dal … L'articolodiLaladiproviene da www.meteoweek.com.

federica0118 : Ma è Giordano che mette Ozuna per nilufar o nilufar che mette Ozuna per Giordano? Cioè ricordo bene o c’è questo co… - lidiadipaola : Quando realizzi che Giordano e Nilufar si seguono di nuovo su Instagram: #gilufar - ItaTvfan : Nilufar e Giordano insieme, ma nessun ritorno di fiamma . Spiegato il motivo. -