Nicole Mazzocato | Ho querelato Fabio perché mi sono sentita umiliata

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Novella Toloni L'ex fidanzata diColloricchio, intervistata da Lorella Boccia su Real Time, ha svelato i motivi che l hanno portata ad agire per vie legali contro l'argentino che, proprio a Rivelo, ha fatto un sorprendente passo indietro La puntata di "Rivelo" del prossimo 26 dicembre, si annuncia infuocata grazie all'intervista doppia aColloricchio. L'ex coppia nata negli studi di "Uomini e Donne" chiarirà, definitivamente, i motivi della burrascosa rottura e non mancheranno i colpi di scena. Nonostante manchino pochi giorni alla prima serata di Real Time,emerse le prime anticipazioni di quanto sveleranno i due ex fidanzati intervistati, separatamente, da Lorella Boccia. A riportarle è il portale "Isa e Chia".ha ripercorso il felice - quanto travagliato - percorso fatto a "Uomini e Donne" per conquistare, ...

