Nicole Kidman torna a casa per Natale | si ritrova Russell Crowe come vicino di posto in

(Di lunedì 23 dicembre 2019) I due colleghi e amici, entrambi in viaggio verso l'Australia per trascorrere le feste in famiglia, si sono casualmente seduti l'uno fianco all'altra in aereo. Su Instagram i superdivi si scambiano parole al miele: "Un'amicizia che dura da 30 anni e che continua", "Una delle persone che amo più nell'universo".

