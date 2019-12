Nicole Kidman beccata in aereo con un attore famoso | il web si scatena FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La casualità con cui avvengono le coincidenze si manifestano improvvisamente in gran sorpresa. Lo confermache, salita su unha incontrato un amico di vecchia data. L’exploit iniziale, contagiato dal forte entusiasmo di entrambi, ha coinvolto tutti i passeggeri del volo. L’aria natalizia che ormai si percepisce in ogni angolo, ha reso l’incontro ancor più emozionante e sbalorditivo; accanto al posto disi è seduto undi fama mondiale, un fidato collega per l’attrice. Stiamo parlando di Russell Crowe. Il selfieUn sorprendente incontro fra i due attori,e Russell Crowe che si sono ritrovati seduti uno accanto all’altro. Entrambi australiani, avevano deciso separatamente di trascorrere le imminenti feste natalizie in famiglia e i due, inconsapevoli di aver prenotato lo stesso, si sono ...

