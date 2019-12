NFL 2019-2020 16esima settimana | Ravens e 49ers in vetta | vincono Patriots | Chiefs

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ormai ci siamo, manca una soladi NFL e scatteranno i tanto attesi Playoffs. In questa Week 16, spalmata su tutto il weekend come succede ogni anno in attesa del Natale, si sono vissute diverse sfide che profumavano già di post-season. Nella AFC i New Englandfermano la corsa dei Buffalo Bills, ma la #1 della Conference spetta ai Baltimorechefacilmente in casa dei Browns. Successo semplice anche per i Kansas Citya Chicago. Nella NFC i San Franciscopiegano i Los Angeles Rams in un match epico, mentrei New Orleans Saints e i Philadelphia Eagles. Crollano in casa i Seattle Seahawks. TUTTE LE CLASSIFICHE DELLA NFL LO SCENARIO DEI PLAYOFFS New England(12-3) – Buffalo Bills (10-5) 24-17: dopo diverse settimane complicate isi svegliano sui due lati del campo, fermano i Bills eper l’11esima ...

