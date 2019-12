«Nella notte di Natale porto cinema e teatro in tv»

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Laura Rio Il varietà «Stasera Felicità» domani in onda su SkyUno «È uno show con tutte le mie anime. E con i miei amici» Laura Rio, tv. Tutto shakerato da uno dei maestri della nostra commedia: Alessandro Siani. Ecco che ne viene fuori una serata inedita, speciale, intitolata Stasera Felicità, per trascorrere in maniera insolita domani su SkyUno la sera della vigilia del giorno più atteso dell'anno dai bambini. Siani, dopo tanti film di successo, per la prima voltasua carriera si lancia in un varietà televisivo, condotto e scritto da lui, ma - tiene subito a precisare - non è un «one-man-show», «quelli li possono fare Fiorello e Panariello, semmai è un people-show, anzi un cine-people-show, un lavoro corale con tanti amici». Tra questi Abatantuono, Cattelan, Clementino, Rossella Brescia, Gigi e Ross, Achille Lauro, Diletta Leotta, Valentina Lodovini, ...

emergenzavvf : #Salerno, frana spezza in due la costiera amalfitana, evacuate nella notte 300 persone isolate in un hotel a Cetara… - emergenzavvf : #vigilidelfuoco con team #usar e mezzi movimento terra sono al lavoro per verificare la presenza di persone coinvol… - tg2rai : A #Baghdad, la capitale irachena, vietato celebrare messa nella notte di #Natale. Troppo alto il pericolo di violen… -