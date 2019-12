“Nel bene e nel male” Ultimo | il messaggio di fine anno colpisce al cuore

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Unche il cantantenon dimenticherà facilmente. Dodici mesi vissuti sulla cresta dell’onda, con il secondo posto (e polemica) al festival di Sanremo e una stagione estiva trionfale. Mesi in cuiè cresciuto sia dal punto di vista umano che professionale. Momenti duri e altri belli che l’artista ha voluto raccontare ai suoi fan anche esperienze e momenti privati, che lo harricchito ancor più, migliorandolo come persona e offrendogli nuovi spunti per coltivare al meglio la sua musica nell’che verrà. “Questo è stato unpieno di forti emozioni nele nel, esordisce, raccontandosi in un post su Instagram. “Forse – aggiunge – l’in cui sono stato meno a Roma. Ho girato il mondo e ho ‘rubato’ qua e la in ogni angolo qualche sensazione che potesse darmi qualcosa.” Viaggi ed esperienze, prima di tornare nella sua amata Roma. “Ora sono tornato ...

Pontifex_it : Rendiamo grazie per tutto il bene che c’è nel mondo, per i tanti che si impegnano gratuitamente, per chi spende la… - matteosalvinimi : Ma se arrivi nel nostro Paese e non ti va bene il presepe o il cibo te ne torni da dove sei venuto, perché non dobb… - RobertoBurioni : Un plauso a Facebook Italia, che senza operare alcuna censura, ricorda a chi vuole iscriversi a un gruppo antivacci… -