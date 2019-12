NBA 2019-2020 | i risultati della notte 23 dicembre | i Nuggets spazzano via i Lakers

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Cinque le partite che si sono svolte nellaNBA (23). Ad aprire la serata l’incredibile rimonta dei Toronto Raptors ai danni dei Dallas Mavericks. I campioni NBA in carica, infatti, trascinati da un Kyle Lowry da 32 punti e 10 assist, hanno rimontato 30 punti di scarto in neanche 15 minuti, grazie soprattutto a un ultimo periodo da 47 punti, vincendo così il match con il risultato di 107-110. Tutto facile per Boston che vince 93-119 contro gli Charlotte Hornets. Brilla un Jayson Tatum da 39 punti e 12 rimbalzi. Continuano a dominare anche i Milwaukee Bucks, i qualivia, con il risultato di 89-117, gli Indiana Pacers. Per Giannis Antetokounmpo ci sono 18 punti, 19 rimbalzi e 9 assist. Nonostante l’assenza di Danilo Gallinari, Oklahoma City la spunta, 112-118, contro dei Los Angeles Clippers privi di Kawhi Leonard. Decisivi 32 punti del polemico ex Shai ...

