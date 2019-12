Natale a Bramble House | trama | cast e trailer del film su Canale 5 | 23 dicembre

Leggi la notizia su ilnotiziangolo

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è ilche5 propone per il suo primo pomeriggio di oggi, lunedì 232019. Verrà trasmesso in prima Tv a partire dalle 14:23 circa ed è diretto da Steven R Monroe, realizzato due anni fa. Il titolo originale è AChristmas. Alla guida del, Autumn Reeser nei panni di Willa e David Haydn-Jones in quelli di Finn. Il genere è drammatico e sentimentale: scopri di più sulladi, ilcompleto e il, laAlla morte del padre, Finn Conrad eredita un’importante tenuta e rimane perplesso nello scoprire che l’infermiera Willa ha ricevuto 50 mila dollari. La donna infatti è stata al fianco del genitore per soli due mesi, prima che l’anziano esalasse l’ultimo respiro. Finn e la sorella Molly concludono che abbia truffato il padre e si sia approfittata ...

morganbarraco : Natale a Bramble House: trama, cast e trailer del film su #Canale5 | 23 dicembre - zazoomnews : Film di Natale su Canale 5 oggi Natale a Bramble House e Tornando a casa per Natale: la trama - #Natale #Canale… - Unf_Tweet : #FilmdiNatale su #Canale5 oggi, Natale a Bramble House e Tornando a casa per Natale: la trama -