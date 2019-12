Nasa | la capsula Starliner torna sulla Terra | aveva fallito l’aggancio alla Iss Le

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Èta, dopo l’aggancioStazione Spaziale Internazionale, la, costruita dBoeing per la. Venerdì 20 dicembre la navicellaeffettuato un volo di prova per raggiungere la stazione guidata da Luca Parmitano, ma per un a causa di un’anomalia era stata deviata verso un’altra orbita, diversa da quella prevista.è atta nel deserto del New Mexico, negli Stati Uniti. L’atggio notturno è stato documentato d. Le immagini mostrano il rientro dellae la discesa, rallentata da tre grandi paracaduti. Video Twitter/L'articolo, lal’aggancioIss. Le immagini dell’atggio proviene da Il Fatto Quotidiano.

NewsSpazio : OFT-1, rientrata con successo sulla Terra la nuova capsula commerciale Boeing CST-100 Starliner, il video by NASA T… - TerrinoniL : OFT-1, oggi il rientro ed atterraggio della nuova capsula Boeing CST-100 Starliner, diretta video by NASA TV! - infoitscienza : Atterrata la capsula Starliner costruita dalla Boeing per la Nasa -