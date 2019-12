NarteA | a San Lorenzo Maggiore | itinerario teatralizzato dedicato al Natale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Associazione Culturale, sabato 28 dicembre ore 19 presenta, al Complesso Monumentale di San, il “Fantasma dei Natali passati”, format natalizio di grande successo in scena negli ambienti della Neapolis sotterrata. L’, scritto e diretto da Febo Quercia, incrocia le pièce teatrali interpretate da Carlo Caracciolo, Antimo Casertano, Sergio Del Prete, Valeria Frallicciardi, Daniela Ioia, con la visita guidata a cura di Matteo Borriello, Lina Toscano e Camilla Tripodi. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 339 7020849 o 333 3152415. Costo del biglietto, 15 euro. Il lavoro di Quercia si ispira alle idee dell’edizione critica della “Cantata dei pastori” di Roberto De Simone, che indica come la ritualità natalizia faccia parte del ciclo delle feste invernali di origine ...

