Napoli | Tirrenia | sospesa la partenza della nave per Palermo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Collegamenti marittimi Moby tra la Sardegna e la Corsica sospesi per tutto il giorno e le navisulla tratta Genova-Porto Torres «dirottate» sul lato di levate, a est delle Bocche di Bonifacio, a causa del forte vento di maestrale. Anche la Nuraghes, partita ieri da Genova si è diretta nel portoGallura per evitare il mare grosso. Solo qualche ritardo, invece, per gli altri traghetti sulle tratte verso tra la Sardegna e la Penisola. Infine è slittata di un giorno, da ieri a oggi, la. L'articololaperproviene da Ildenaro.it.

