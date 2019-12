Napoli | ospedali senza pace | pediatra aggredita al Santobono

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Tensione all’ospedaledidove nel pomeriggio una dottoressa è statadai familiari di un paziente. A riportarlo è l’agenzia Dire secondo quanto appreso dalla Direzione della strutturaera che si trova in via Marco Fiore, nel quartiere Vomero. Alla professionista sarebbero state rivolte pesanti minacce e ingiurie prima dell’intervento del personale dell’ospedale e delle guardie giurate. Sul posto è stato sollecitato l’intervento della polizia. Si tratta dell’aggressione numero 104, stando alle denunce della pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Un bollettino di guerra che ha visto nelle scorse settimane la Procura di, guidata da Giovanni Melillo, correre ai ripari e intensificare e meglio coordinare le indagini per tutelare al meglio medici, ...

