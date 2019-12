Napoli | i tesori sartoriali del San Carlo in mostra a Palazzo Reale

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 dicembre 2019) I tutù scintillanti, i costumi dai mille colori, i gioielli, i bozzetti. Capolavori che vengono fuori dalle mani preziose della sartoria del teatro di Sandie che, dal prossimo 4 gennaio, saranno in. “Fiabe al Museo”, si chiama così l’esposizione curata dalla direttrice della sartoria del Massimo partenopeo, Giusi Giustino, che vuole essere un trait d’union tra le favole e la musica. L’iniziativa è di Memus, il museo e archivio storico del teatro di San, per offrire, in particolare, ai bambini un luogo in cui ammirare le creazioni più belle che hanno arricchito il palcoscenico. Ma, anche per consegnare al pubblico adulto un ideale viaggio che, attraverso gli oggetti, descrive la storia della musica di tutti i tempi che, da sempre, ha trovato nel mondo fiabesco una fonte inesauribile di spunti per tragitti musicali ...

