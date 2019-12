Napoli | Flaica Uniti Club protestano per il nuovo piano di mobilità cittadina

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Oggi 23 dicembre 2019 si è tenuto a, davanti alla sede del Comune diil presidio delle guide turistiche e gli accompagnatori rappresentati dallaCub, che hanno protestato con un sit in per ildientrato in vigore il 6 Dicembre che durerà fino al termine delle festività natalizie. Le guide turistiche hanno ribadito che la loro protesta è per contestare in primis che il dispositivo sia stato varato senza ascoltare tutte le parti del comparto turistico e senza un congruo preavviso. La nostra O.S. ha richiesto diverse volte al comune la convocazione per discutere di unche tenga conto dell’esigenze di tutti gli attori in causa. I disagi enormi nel far spostare a piedi per lunghe distanze o con i mezzi di trasporto pubblici, gruppi di turisti composti da anziani, disabili o ...

