Napoli | Bio Bistrot | al party di Natale maschere di frutta e verdura e show cooking dello

(Di lunedì 23 dicembre 2019) È cominciata la stagione invernale del BioPetrarca di, che grazie all’intuizione degli imprenditori Roberta Siniscalco e Carlo Vernetti, ha lanciato in città la filosofia del mangiare totalmente biologico, dal seme al prodotto finito. Per l’occasione è stata organizzata da Visivo Comunicazione in collaborazione con Annalisa Vernetti la prima “Bio Experience”: un evento dedicato alla sana alimentazione condito di degustazione stellata preparata dall’Executive Chef e Patron del ristorante President di Pompei Paolo Gramaglia e da un angolo della bellezza, dove la beauty specialist Deborah Cannas, ha creato dal vivo dellee degli scrub con, dimostrando come sia possibile “indossare” ciò che mangiamo. Gli ospiti si sono anche divertiti a fare la spesa con Gramaglia nel Bio Supermercato NaturaSì del, primo store completamente “plastic free” di ...

