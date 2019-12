Napoli | al Pan via alla mostra | “Banksy e la post street art”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Partirà oggi, alle 17, presso il Palazzo delle Arti di(Pan) ladedicata al movimento artistico underground dal titolo.e la (. In scena ada oggi, fino al prossimo 16 febbraio. Il museo Pan, sito in via dei Mille, da sempre rappresenta per la città un luogo di diffusione dell’arte contemporanea di primissimo livello. Già nel 2015 aveva affrontato il tema con laShepard Fairey #OBEY”, che miravaconcezione dellaart come espressione artistica a tutti gli effetti. Per questa occasione, invece, il curatore dellaAndrea Ingenito propone al pubblico partenopeo un racconto più ampio sull’argomento. Partendo dal noto Banksy, per poi passare all’esuberante Mr. Brainwash e ai lavori di Obey, inseriti come anelli di congiunzione tra le prime due sale, per poi concludere il discorso con ...

