Naike Rivelli senza freni | lato b fuori dalla finestra | si vede proprio tutto FOTO

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nudista e fiera,è sempre più. In questo scatto incredibile lasciarecon un accenno di polemica verso la nuova edizione del Festival di Sanremo… Il bollino “Sanremo” La nuovasuper sexy nasconde una vena polemica importante, ecco cosa scrivenella caption: “Bonjour! Si avvicina il Festival della Musica

Leggi la notizia su velvetgossip

Luca_zone : momento polemica: Giusy Ferreri mette like a Naike Rivelli che descrive Sanremo come covo di raccomandati (per farla breve) - jonathan76_76 : RT @telegnocca: la dea Naike Rivelli in splendida forma @nayked3 ???????????? - NuovoUniverso : Naike Rivelli è inarrestabile, senza veli e tacchi a spillo -