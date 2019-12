Mondragone | gli auguri di buon Natale di MBC

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – L’AssociazioneBene Comune augura a Tutti, nessuno escluso, un, con la speranza che possa essere di Gioia Piena. E agli, come è ormai d’abitudine, alleghiamo 4 piccole segnalazioni. La 1^. Non dobbiamo aspettare che siano altri ad agire a tutela dell’ambiente e per fermare i cambiamenti climatici in atto. Possiamo essere tutti partecipi, anche senza scendere in piazza. Basta quando andiamo a fare la spesa, scegliendo di comprare da chi non inquina e da chi rispetta ambiente e diritti. NeXt, che l’AMBC ha già segnalato in altre circostanze, ha contribuito a lanciare la piattaforma di e-commerce sostenibile, ove sono presenti solo aziende selezionate che oltre ad avere prodotti di alta qualità hanno dimostrato di avere un’attenzione verso l’ambiente e i lavoratori. ...

