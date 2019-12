Miss America 2020 è una biochimica

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Oltre alla bellezza, innegabile, la nuovasfoggia una vivace intelligenza. LaCamille Schrier, 24 anni, originaria della Pennsylvania, ha vinto la novantanovesima edizione del concorso, e insiste nel definirsi una «donna di scienza» piuttosto che una regina di bellezza, e vuole «rompere gli stereotipi su che cosa significhi essereoggi. Si sente «l’ambasciatrice del marchio di questa organizzazione. E molto di più che qualcuno con una corona in testa». Sul palco, indossando un camice da laboratorio, ha presentato la dimostrazione chimica della decomposizione catalitica del perossido di idrogeno. Le 51 «candidate» (oggi vengono chiamate così anziché concorrenti) gareggiavano per ottenere una borsa di studio da 50 mila dollari e un «lavoro» da, una posizione retribuita per un anno, che speravano di utilizzare come piattaforma ...

