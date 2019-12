Milano | tariffa unica e spazi per disperdere le ceneri | le nuove regole per l’addio ai

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il Comune diha approvato un nuovo piano regolatore dei cimiteri, in cui vengono stabilite leper la dispersione delledei propri cari nei cimiteri cittadini. Prevista unadi 103 euro. Finora era possibile solo nel “Giardino del ricordo” nel cimitero di Lambrate, ma nasceranno aree attrezzate nei cimiteri di Bruzzano e di Greco e il progetto “Radici” e “Bosco del ricordo” per la dispersione attraverso il seppellimento in contenitori biodegradabili e successiva messa a dimora di piante nel cimitero Maggiore e di Baggio.

