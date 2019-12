Milano | primo caso di Codice Rosso per maltrattamenti su anziani | 39enne sorvegliato

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un uomo di 39 anni, italiano e pluripregiudicato per diversi reati, è ilad essere posto sotto sorveglianza speciale con il nuovo "", legge entrata in vigore lo scorso agosto, per. Dopo le violenze nei confronti dei suoigenitori in cambio di qualche soldo per comprarsi la droga, non potrà - per i prossimi due anni - entrare nel Comune di residenza dei suoi, oltre a trovarsi un lavoro e restare a casa dalle 22 della sera prima alle 7 del mattino seguente.

