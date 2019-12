Milano | il villaggio Sogno di Natale chiude in anticipo | commenti impietosi | “Era ora

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nemmeno di fronte alla notizia della chiusura anticipata deldi, ilnatalizio allestito ae travolto dalla critiche, si sono arrestati idei tanti visitatori rimasti delusi - a dir poco - dall'esperienza offerta. "Era ora, finalmente, un'oscenità mai vista", il tono di alcuni. Gli organizzatori avevano ammesso che ilera stato allestito solo al 50 per cento a causa del maltempo, come documentato da Fanpage.it. "Tornate solo se siete in grado di promettere ciò che pubblicizzate", hanno scritto alcuni dei visitatori arrabbiati. Un monito che chiunque vorrà allestire qualcosa di simile afarà bene a tenere presente.

Corriere : Il Villaggio di Natale deve chiudere in anticipo per maltempo e critiche - Davidone74 : Tanta pioggia e critiche, chiude in anticipo il Villaggio di Natale - Cristin82074935 : RT @aminuscolo: il sabato del villaggio. #milano -