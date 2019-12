Milano | corteo improvvisato contro lavoro precario e sfruttamento | denunciate due persone

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Duesono statedalla Digos didopo che undagli attivisti della "Camera del non" ha attraversato la centralissima via Torino per protestareil precariato, lodei lavoratori e le morti bianche. Una trentina dihanno marciato nella via dello shopping senza permesso. Le denunce sono per imbrattamento e manifestazione non preavvisata.

sole24ore : Auchan, migliaia di lavoratori in sciopero e corteo a Milano - sole24ore : Auchan, migliaia di lavoratori in sciopero e corteo a Milano - RaiNews : La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 28 persone, accusate di apologia di fascismo per la chiama… -