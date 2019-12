Milano | addio a Piero Rattazzo | il barman del Ticinese che ha conquistato tre generazioni

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019)dice, storicoe proprietario di uno dei locali più amati dadi giovani: il Barin, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo. I suoi cocktail hannomilanesi, studenti, lavoratori e turisti, tanto che anche la Bbc gli ha dedicato un reportage in cui lo definiva il "santo patrono" della gioventù.

zazoomnews : Milano tariffa unica e spazi per disperdere le ceneri: le nuove regole per l’addio ai propri cari - #Milano… - zazoomnews : Milano tariffa unica e spazi per disperdere le ceneri: le nuove regole per l’addio ai propri cari - #Milano… - pornorano : CAPODANNO A MILANO #vipclub #saunamilano3 ?? #solocoppie Gioco conoscenza intrigo tra coppie libertine x dare l '… -