Milan | compleanno Calabria | la risposta del terzino alle critiche – FOTO

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo gli insulti dei tifosi per la festa dididopo il KO contro l’Atalanta, ecco ladel giocatore delI tifosi delhanno aggredito sui social Davide, che aveva condiviso sui propri canali ufficiali ledella sua festa di. I supporter rossoneri non hanno gradito gli scatti, pubblicati poche ore dopo rispetto alla sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta.ha risposto cosìattraverso una Instagram Story: «Mi assumo tutta la responsabilità e chiedo scusa a chi si è sentito offeso indirettamente, ma non era mia intenzione. La festa è stata organizzata molto tempo fa. Il mioè il 6 dicembre ma ho deciso di organizzarla proprio il 22 appositamente quando iniziavano i giorni di ferie per non compromettere glinamenti (visto che qualcuno ha parlato di non professionismo). Nessuno ...

