Milan-Atalanta e le sconfitte peggiori di sempre

(Di lunedì 23 dicembre 2019)5-0! Un risultato clamoroso per i rossoneri, che a Bergamo hanno subito una sconfitta pesantissima da parte di una squadra, l'più bella epiù grande, che chiude così un anno memorabile, impreziosito dalla recente qualificazione agli ottavi di Champions League. Un 5-0 che entra nella storia del, e che si inserisce nelle caselle dellemai subite dai rossoneri, che peggio non potevano festeggiare i 120 anni di storia, celebrati lo scorso 16 dicembre. Per trovare altri passivi tanto pesanti si devono spulciare gli almanacchi del calcio, e tornare addirittura al primo dopoguerra: la peggior sconfitta della storia rossonera è datata 5 novembre 1922, quando il Bologna vinse ao per 8-0 (eroe di quella partita fu Della Valle III, autore di sei reti), quando però il campionato di calcio non era ...

SkySport : ???? Serie ?? – 17^ Giornata ?? #AtalantaMilan 5-0 ? #Gomez (10’) ? #Pasalic (61’) ? #Ilicic (63’) ? #Ilicic (72’) ?… - Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così! ?? Your Atalanta XI to face Milan! #AtalantaMilan #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - capuanogio : Il #Bologna dal ritorno di #Mihajlovic in panchina dopo la conferenza stampa del 29 novembre: Napoli-Bologna 1-2 ?… -