Milan a nervi tesi | scontro tra Elliott e la dirigenza dopo il crollo di Bergamo

(Di lunedì 23 dicembre 2019)trae larossonerail tracollo di iericon l’Atalantaa fior di pelle, in casa. Il 5-0 incassato contro l’Atalanta, d’altronde, rappresenta una delle peggiori sconfitte subite nella storia in Serie A. Una débacle che, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, avrebbe scoperchiato il classico vaso di Pandora in casa rossonera, con una sorta di tutti contro tutti in atto. Una dinamica innescata dalle parole di Boban riguardo il mercato di gennaio: «Cercheremo di fare del nostro meglio rispetto a quello che ci permetteranno di fare», le sue dichiarazioni di ieri. Che non sarebbero state gradite dal fondo, che nel solo 2019 ha investito 160 milioni di euro senza però ottenere risultati sportivi all’altezza. La presidenza, per questo, avrebbe identificato in Maldini uno dei ...

