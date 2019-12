Migranti con permesso umanitario resteranno negli ex Sprar Asgi | “Governo ammetta

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) A partire dal 1 gennaio migliaia di persone rischiavano di finire per strada. Dopo l'appello di diverse associazioni il Viminale ha fatto sapere che i titolari di protezione umanitaria presenti nei progetti Siproimi potranno rimanere nelle strutture anche oltre il 31 dicembre grazie a fondi Ue.: "Non si può sostituire un diritto di accesso con un generico rinvio a progetti che non copriranno tutto il territorio nazionale".

