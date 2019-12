Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Lesono tra lepiù apprezzate degli ultimi anni, modelli compatti e leggeri ideali da portare sempre con sé. La mancanza dello specchio interno (da qui il nome) richiede ovviamente un mirino elettronico, dalla cui precisione dipende la qualità degli scatti. Per questo motivo è consigliabile acquistare almeno unadi fascia media, dispositivi in grado di assicurare funzionalità esclusive e un buon rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, si tratta di apparecchi costosi, con un prezzo superiore a 5/600 euro, perciò è comunque possibile scegliere unaeconomiche, optando per una camera più semplice ma funzionale, con un costo inferiore a 500 euro. In questaabbiamo selezionato ledel 2019, i modelli più apprezzati e completi di fascia economica, media e ...

OptiMagazine : Migliori #mirrorless: guida all’acquisto delle macchine fotografiche mirrorless - zazoomblog : Mirrorless Nikon: le migliori da comprare - #Mirrorless #Nikon: #migliori #comprare - zazoomnews : Mirrorless Olympus: le migliori da comprare - #Mirrorless #Olympus: #migliori -