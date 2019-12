Michelle Hunziker perfetta padrona di casa per il party di Natale con gli amici vip Foto

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Passano gli anni eè sempre più bella ma anche sempre più amata e apprezzata e nel mondo dello spettacolo può contare tantivip, ieri quasi tutti presenti al suodi). Una festa in gran stile e con tanto divertimento,è stata unadia giudicare da tutti i complimenti e i ringraziamenti degli invitati. Accanto a lei ovviamente c’erano Tomaso Trussardi e la figlia Aurora Ramazzotti, tutti belli e pieni di entusiasmo quanto lei. Per la prima volta abbiamo visto scatenata la coppia, Tomaso ha fatto danzare e volteggiare sua moglie che presa di sorpresa si è divertita come una bambina. Sul suo profilo Instagram la showgirl e conduttrice ha mostrato un po’ delle immagini della splendida serata. Tutto perfetto, dagli addobbi diall’allegria, la musica, il buon cibo e soprattutto tante risate, la musica, le ...

KontroKulturaa : Michelle Hunziker non trattiene la gioia: la splendida notizia - - GDS_it : Scatenato il party di #Natale di #MichelleHunziker : le foto insieme agli amici vip - RadioR101 : #R101News: muoviamo le 'Ciapet' insieme a Michelle???????????? -