Michaela Biancofiore ha lasciato Forza Italia | “Siamo diventati come i grillini”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 24 dicembre 2019) «Con la morte nel cuore, ma anche liberata. Lanella quale sono nata e cresciuta, non esiste più». Così, ha annunciato in nottata di averil partito in cui ha militato per 26 anni. La deputata, che ora passerà al gruppo misto, sembra non condividere più le scelte della dirigenza: «Siamoi grillini, uno vale uno senza distinguo, senza storia, senza rispetto per le persone», si è limitata a commentare.riportato dall’Adnkronos, laavrebbe deciso di lasciare il partito fondato da Silvio Berlusconi non per aver perso l’incarico di coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige ma per la persona nominata al suo posto, considerata dalla stessa deputata un esponente non iscritto al partito e che non avrebbe mai mosso un dito per FI. LEGGI ANCHE: Berlusconi: “Glini si stanno bevendo il ...

CronacaSocial : ?? ULTIM'ORA. Dopo 26 anni, la #Biancofiore ha lasciato #ForzaItalia. -