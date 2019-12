Meteo Roma | previsioni per martedì 24 dicembre

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)per24Tempo stabile con sole prevalente sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +4°C e +13°C.Lazio:per24Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno su tutto il Lazio salvo innocui addensamenti in mattinata a ridosso dei rilievi. Cieli generalmente sereni anche nella serata su tutti i settori.Italia:per24Al Nord: Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1400 metri. Al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi di confine, nuvolosità in transito altrove ma sempre con tempo asciutto. In serata condizioni di tempo stabile sia sulle coste che sulle zone interne con nubi sparse e schiarite, addensamenti più ...

