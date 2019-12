Meteo Roma del 23-12-2019 ore 06 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)appuntamento con ille previsioni per la giornata di oggi al nord migliore al sulle regioni settentrionali con acquazzoni temporali intensi al mattino specie ad est che si andranno ad esaurire dal pomeriggio alla centro acquazzoni e temporali in attenuazione partire dalle ore pomeridiane con residui fenomeni sono sulla pennina sull’occhio al sud maltempo al mattino temporali intensi tu tutte le zone mentre dal pomeriggio però mini si concentrerà Soprattutto sulle zone tirreniche e sulle Isole maggiori tempo instabile su quei settori anche in serata asciutto altrove temperature stazionarie o in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolodel 23-12-ore 06:10 proviene daDailyNews.

