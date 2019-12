Meteo | le previsioni di martedì 24 dicembre

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo buono quasi ovunque in Italia il giorno della Vigilia di Natale. Anche24proseguono le schiarite su gran parte della Penisola, salvo addensamenti su Toscana e basso Tirreno con piovaschi sulla Calabria e sull’area nord-orientale siciliana. Attesi deboli fiocchi di neve sulle Alpi di confine. Venti ancora tesi di Maestrale al Centro-Sud. Temperature medie stabili. Le buone condizionidovrebbero proseguire anche il giorno di Natale (LE). Leal Nord Al Nord cielo nuvoloso con deboli nevicate sulle Alpi di confine dai 900-1.000 metri al mattino, fino a 1.800m in giornata. Tempo soleggiato e qualche velatura in Pianura Padana e lungo le coste. A Venezia sono attesi 140 cm di acqua alta intorno alle 9. Temperature in calo, massime tra 8 e 14 gradi. Sole a Milano e Torino, dove si attende una massima di 14 gradi. Leal ...

