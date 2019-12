Meteo | il grande ribaltone di Natale | stabile e caldo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Alessandro Ferro Ci aspettano alcuni giorni di bel tempo in concomitanza delle festività natalizie. Fine anno tra freddo ed alta pressione e le temperature saranno sopra la media Serenoper tutti. Non è soltanto l'augurio per ognuno di noi e per le nostre famiglie, ma saranno le condizioniitaliane che ci accompagneranno da oggi e per gran parte della settimana. Soprattutto nel giorno disaremo in compagnia dell'alta pressione che abbraccerà tutti, da Nord a Sud, figura che mancava praticamente da fine ottobre. Dopo aver tanto patito per i nubifragi che sono quasi stati all'ordine del giorno da un mese e mezzo a questa parte, le condizionisul nostro Paese stanno nettamente migliorando grazie ad un'area di alta pressione di origine Nord-africana come quella che siamo abituati ad avere come presenza fissa durante i mesi estivi. E le temperature ...

