Meteo di Natale 2019 in Italia

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ildiè buono. È prevista un tregua sul fronterologico, dopo il maltempo che nel fine settimana ha flagellato la penisola con piogge diffuse. I servizidiprevedono un miglioramento alla vigilia delle festività, tra il 23 e il 24 dicembre, che andrà a rinforzarsi nelle giornate del 25 e e 26, Santo Stefano. Ildi, da Nord a Sud Le previsioni per i prossimi giorni delineano una situazione in via di stabilità. Anche gli annuvolamenti compatti sul versante tirrenico meridionale il 23 dicembre - e sui rilievi appenninici e alpini, dove nel fine settimana si sono susseguite nevicate significative al di sopra dei 1100/1200 metri di altitudine - saranno diradati da progressivi rasserenamenti. La nuvolosità scema fino alla vigilia di. Già nella giornata di martedì 24 dicembre è prevista una prevalenza di sereno o poco nuvoloso in gran parte ...

veneziaunica : È il #21dicembre, vi ricorda qualcosa? Anche se oggi non nevica ?? e il meteo ci sta facendo di nuovo impazzire ?? n… - ilfaroonline : Settimana di Natale tra anticiclone e locale instabilità, venti a tratti forti - Reggionline : Guarda le previsioni meteo per il giorno della Vigilia di Natale -