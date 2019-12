Meteo a Napoli | ecco le previsioni per il periodo natalizio

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Migliora la situazionein Campania e si prospetta un Natale piuttosto sereno. Già nella giornata di oggi le condizioni climatiche sono favorevoli, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C. Miglioramenti su tutta la Campania, dove resta in vigore comunque fino alle 16 l’ allertagiallo della Protezione civile. Sulla penisola Sorrentino-Amalfitana, Sarno, Monti Picentini, l’ allertaresta arancione fino alle 16. Le temperature minime vanno dagli 8 gradi di Avellino , alle 13 die Salerno. Le massime, 15 a Salerno, 16 ae Caserta. Ail Comune ha disposto per la giornata di oggi la chiusura di parchi e cimiteri per consentire gli interventi di messa in sicurezza a seguito dei danni ...

