Mercato Napoli | per Repubblica si puntano Ricardo Rodriguez e Pulgar

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La presenza del presidente De Laurentiis a Reggio Emilia non era motivata solo dal voler stare vicino alla squadra e a Gattuso in questo momento difficile, come scrive oggi, ma sopratutto da esigenze di: Nella notte si sabato infatti c’è stato un lungo meeting tra il presidente, Giuntoli e l’allenatore perché, come ha spiegato il tecnico, è chiaro che ilnon ha gli uomini giusti per fare questo gioco. Gattuso ha spiegato a De Laurentiis di aver bisogno di almeno due rinforzi: un regista e un terzino sinistro, tenendo conto che Ghoulam ha le valigie pronte per Marsiglia (destinazione Olympique). Il suo posto potrebbe essere preso da, messo in lista di sbarco dal Milan. Torreira e Paredes sono nomi caldi per il centrocampo, anche se non sarà facile trovare un accordo con l’Arsenal e il Psg, specialmente a cifre non ...

