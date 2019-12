Mercato Juventus | non solo Mandzukic! 3 cessioni e due acquisti | incasso da 50 milioni!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di lunedì 23 dicembre 2019)- Dopo una prima parte di stagione culminata con la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, lasi prepara a valutare potenziali affare diin vista della seconda parte di stagione. Affare ormai fatto: Mandzukic si trasferirà i Qatar per una cifra parti a 5,5 milioni di euro, ma Paratici si alleggerirà dell’ingaggio del giocatore da circa 5 milioni di euro stagionali. NonMandzukic: ecco alle altre operazioni in uscita., addio ad Emre Can e Perin Emre Can sarebbe pronto a dire addio ai bianconeri per una cifra pari a 30-35 milioni di euro. Il Borussia Dortmund osserva interessato, ma attenzione allo sprint dl PSG. Affare pronto a decollare nelle prossime settimane. Leggi anche: Sarri, il tecnico giustifica il ko con la Lazio: i motivi Verso l’addio anche Perin, ormai pronto a far ritorno al Genoa. Affare sulla ...

