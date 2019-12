Meno tasse | soldi alle imprese eManovra | il video di Palazzo Chigi

(Di martedì 24 dicembre 2019) Approvata la manovra:per i lavoratori, piùper famiglie, Comuni, vigili del fuoco, sanità, incentivi. Crescita, sostenibilità, ambiente, welfare, lotta all’evasione fiscale. Segui su affaritaliani.it

Leggi la notizia su affaritaliani

GiuseppeConteIT : Via libera alla #Manovra2020. In 100 giorni: meno tasse per i lavoratori, più soldi per famiglie, Comuni, vigili de… - GruppoFICamera : In Parlamento il Governo porta una #manovra blindata, senza consentire a tutti noi di discuterla. Dal prossimo anno… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Guardiamo con fiducia al futuro'. 'In 100 giorni meno tasse e più soldi a famiglie, sanità, sicurezza'… -