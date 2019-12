Mediaset | danni di Vivendì in Borsa Nuove botte fra Berlusconi-Bollorè

Leggi la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 23 dicembre 2019)in rialzo ma il titolo resta sotto la soglia del 2,77 euro fissata a suo tempo come diritto di recesso a seguito della nascita di Mfe, la holding che raggrupperà le attività italiane e spagnole dioltre alla partecipazione in ProsiebenSat.1 per dare vita al nucleo del futuro polo europeo della tv generalista a cui vuole dar vita Pier Silvio. Vivendi ha inviato un'ulteriore lettera di contestazioni al Cda e al Collegio Sindacale di, e per conoscenza a Consob, ma daribadiscono: le previste modifiche statutarie vanno già oltre le raccomandazioni formulate dal Tribunale di Milano e sono appoggiate da un numero di analisti superiore a quelli che appoggiano le richieste del gruppo di Vincent Bolloré. Il vero discrimine sarà dato dalla partecipazione o meno di Simon Fiduciaria (19,94% dei diritti di voto): ...

