Mc Donald’s | si parte stamattina | il 6 gennaio ‘vip party’ con tante sorprese

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Un’inaugurazione ‘soft’, in attesa del party programmato per il prossimo 6che accenderà definitivamente l’avventura 2.0 del Mc Donald’s a Benevento. La catena di fast food americana da oggi sarà operativa anche nel Sannio, per la gioia dei tanti fruitori che avvertivano la mancanza di un punto di riferimento di questo tipo nel territorio. Ore 9.20: Manca poco al taglio del nastro, nel frattempo però il responsabile del fast food beneventano, Francesco Grieco, ha rilasciato le prime dichiarazioni: “Si tratta di un’ottima opportunità per i ragazzi che sono stati assunti. Quello che posso dire è che sarà un’esperienza differente rispetto alla prima, perché nel tempo anche il Mc Donald’s è cambiato”. Intanto foto di gruppo per i dipendenti, pronti a iniziare la propria ...

