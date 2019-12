Maverick | perché non vediamo l’ora di vedere il sequel di Top Gun

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 23 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=X2HBqizCR6U Per chi crede, come chi scrive, che i migliori film della storia del cinema siano stati tutti prodotti tra il 1982 e il 1989, la notizia di undi Top Gun è una prospettiva bellissima e spaventosa al tempo stesso. È di pochi giorni fa la diffusione di un nuovo trailer di, ildella pellicola di Tony Scott del 1986 incentrata su un talentuosissimo pilota di caccia testa calda (“” per l’appunto) e sulle altre promesse dell’aviazione americana chiamate a difendere il Paese dalle incursioni dei Mig sovietici in piena Guerra fredda. Un po’ film action, un po’ film bellico, un po’ romance e tanto bromance, Top Gun alternava gli inseguimenti aerei mozzafiato con le baruffe testosteroniche die del suo acerrimo rivale Iceman alle scene del corteggiamento tra il protagonista e la tosta Charlie. Era anche il coming ...

