Matteo Marani | “Ho visto una reazione importante del Napoli”

(Di lunedì 23 dicembre 2019), vicedirettore Sky, ha parlato della vittoria del Napoli a Sassuolo, vicedirettore Sky, nel corso della sua consueta analisi del giorno dopo dagli studi dell’emittente satellitare, si è espresso così sulla vittoria del Napoli a Sassuolo: “Gli ultimi 20 minuti possono avere un valore anche per il prosieguo della stagione. Insigne e Mertens nel finale hanno fatto la differenza, mentre Allan ha trovato la svolta con il suo gol. E’aver avuto quellanel finale. Ma non ci sono stati solo i due gol: uno annullato, diversi pali, tante azioni. Erano tante partite che non vedevamo un Napoli come nell’ultima mezz’ora di ieri. Mi è piaciuto anche tanto il post-partita, Gattuso ha portato i giocatori dai tifosi e poi c’è stato l’abbraccio finale con Giuntoli. Ora si va in vacanza con una ...

