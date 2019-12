Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – IlClementeè statoall’Rummo. Il primo cittadino non ha preso parte né alin programma nella mattinata odierna né all’inaugurazione del nuovo Mc Donald’s di via Pietro Nenni, alla quale hanno presenziato sia la moglie – la senatrice Lonardo – che l’assessore Ambrosone.di preoccupante, comunque, per il, che soffre di asma bronchiale e ha preferito ricorrere ad accertamenti dopo aver accusato problemi respiratori. L'articoloinper ilproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Mastella ricoverato in ospedale: niente consiglio comunale per il #Sindaco ** -