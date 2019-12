Massimo Troisi | Caldonazzo choc | “Ippoliti voleva bruciare le sue foto”

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 23 dicembre 2019)protagonista questa sera nel film Non Ci Resta che Piangere: il ricordo della storica compagna NathalyAd anni dalla sua scomparsa,, questa sera protagonista con Roberto Benigni in Non Ci Resta che Piangere su Rete 4, ha lasciato un vuoto incolmabile. Sia per il pubblico, che tanto lo ha amato durante la sua luminosa carriera, sia per le persone rimastegli accanto, fino agli ultimi giorni.. Nota è soprattutto la longeva relazione con Nathaly, partecipante col fidanzato di allora Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip 2. La showgirl ha sempre portato nel cuore l’attore-regista italiano e spesso in interviste pubbliche lo racconta. E una volta chiusa la recente parentesi televisiva ha condiviso con i follower le foto di quel periodo. Il primo incontro La storica primadonna del Bagaglino strinse conoscenza conquasi ...

