Mario Landolfi | l’ex ministro condannato a 2 anni per corruzione Cade aggravante mafiosa

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Una sentenza di condanna a due, che tuttavia fa sentire “soddisfatto”perchécaduta l’. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere haper, con pena sospesa e non menzione della condanna nel casellario giudiziario,delle Telecomunicazioni ed ex esponente di An e Pdl.è stato assolto per i capi d’accusa di truffa e favoreggiamento. Il processo era iniziato nel 2012. Il sostituto anticamorra della Procura di Napoli Simona Belluccio aveva chiesto a giugno 2019 una pena di 3e 6 mesi e la Dda di Napoli aveva contestato l’aveva rinunciato alla prescrizione, che sarebbe scattata entro pochi mesi. Il processo aè una costola del procedimento a carico delsottosegretario del Pdl Nicola Cosentino, finito in primo grado con la condanna ...

