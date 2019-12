Maratona Skam Italia su Netflix a Capodanno | cosa c’è da sapere in attesa della quarta

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) È la serie tv rivelazione dell'anno e sta per tornare con una nuova stagione. Per festeggiare l'arrivo disu, la piattaforma ha anticipato il Natale ai suoi utenti e ai fan. Le prime tre stagioni saranno infatti disponibili a, per permettere a chiunque fosse interessato di recuperare la serie (o ai nostalgici di fare un bel ripasso), indell'ultimo atto, che dovrebbe chiudere il remake dell'omonimo format norvegese, un vero successo in patria.è stata pubblicata su TIMVision durante le prime tre stagioni, e poi bruscamente cancellata per un riposizionamento strategico dei suoi contenuti. All'annunciosospensione, i fan si sono rivoltati sui social. Nel 2019, l'hashtah #è stato tra gli argomenti più chiacchierati dell'anno, insieme ad #amici18, #BTS, #Sanremo2019 e #Jimin.sembrava davvero aver finito la sua ...

