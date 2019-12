Mara Venier | La porta dei sogni cambia giorno | la decisione della RAI

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ladeisi sposta al sabato: ladi Rai1 sul nuovo programma serale diNon andrà in onda venerdì 27 dicembre, come inizialmente previsto, la seconda puntata de Ladei, il nuovo show serale condotto da, bensì sabato 28. Ad annunciarlo è stato il sempre informato TvBlog, che in un pezzo pubblicato stamani, ha parlato proprioRai dire ildi messa in onda del secondo appuntamento dell’emotainment presentato dalla signoradomenica di Rai1, che ha debuttato il 20 dicembre con ascolti positivi. Con lo spostamento al sabato, con la seconda puntata de Ladeieviterà di scontrarsi con il film ‘La vita è bella’, con Roberto Benigni, in onda venerdì 27 su Canale 5. Si scontrerà invece con la replica di ’55 passi nel Sole’, lo spettacolo musicale di ...

